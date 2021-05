Petite question concernant Resident Evil Village : y a t-il beaucoup de jumpscares (je suis pas fan) et niveau difficulté est ce difficile (je suis plutôt le genre de joueur à contempler les jeux vidéos et à mettre en mode facile). Merci

posted the 05/08/2021 at 09:41 PM by j49