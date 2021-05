Multi machines

Grand fan de Panzer Dragoon devant l'éternel, j'ai bondis de joie en apprenant qu'un remake était en route. J'ai déchanté en voyant qu'il ne sortait que sur Switch, et encore plus quand j'ai vu le jeu tourner. Il fallait se faire une raison, ce n'était pas le remake rêvé, mais il était là quand même. Puis il est sorti sur Xbox One, avec quelques améliorations de ce que j'ai cru comprendre. Du coup, profitant d'une promo, zou, je me suis lancé !+ Un remake de Panzer Dragoon, ça ne se refuse pas+ Les musiques originales sont là, et sont toujours aussi magistrales.+ L'univers que l'on peut qualifier de respecté, et vu la qualité de l'original, c'est toujours aussi fabuleux aujourd'hui.+ Bon on ne peux pas parler de claque, mais il faut quand même avouer que visuellement, comparé à l'ancien c'est super joli.+ Quoi que l'on en dise, la patte Panzer Dragoon fait toujours son effet- C'est quoi cette visée de merde ??? Sérieux, au départ c'est imbuvable, et même après un temps d'adaptation, ça reste calamiteux. Je ne sais pas si les gars ont joué à leur jeu, mais ça vire d'emblée une partie de la qualité du gameplay du volet d'origine.- Bon c'est plus joli ok, mais quand même ce n'est pas folichon non plus. On se tape du clipping incompréhensible par moment, et le décors de fond apparait seulement quand on arrive à une certaines distance ce qui donne un désagréable effet de rouleau de papier qui se déroule.- C'est quoi ses angles de caméra par moment ? Je n'ai pas souvenir d'avoir vu la caméra partir en vrille à l'époque comme c'est le cas ici.- Heuuuu les objets n'ont aucune masse ... des vaisseaux gigantesques se cassent comme si on faisait tomber un château de carte. De plus, aucun effet d'explosion, rien ... le son est plat comme pas possible à ce niveau. C'est comme s'ils avaient gardé le moteur physique du volet d'origine.- Tain mais pourquoi ils ont viré les sublimes images de fin qu'il y avait durant les crédits du volet d'origine ? Certes c'est sympa de voir les artworks du remake, mais ils n'ont pas la classe ni le cachet des originaux !!Bref vous l'aurez compris, ce remake est intéressant car il nous ramène l'une des plus magnifiques saga sur le devant après des années d'attentes. Il y a des idées, de la volonté, un certain respect de l'univers, des musiques, ... de ce côté on ne peux pas leur reprocher d'avoir voulu faire du bon travail. Malheureusement, le résultat est entaché par une réalisation en demi teinte, un manque de pêche dans le son, une physique inexistante, mais surtout une visée dégueulasse qui gâche à elle seule une bonne partie du gameplay. Un gros dommage donc, mais avec un peu plus de budget, et de contrôle sur le résultat, il y a moyen de nous faire un remake plus réussi pour le 2. Et je l'espère franchement car cette saga mérite que le boulot soit fait correctement !!