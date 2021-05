Games Industry rapportaient que les développeurs du très bon Crash Bandicoot 4 It's About Time traversaient, eux, des temps compliqués. Une partie des informations a été contestée par la maison-mère.





Activision a contacté Games Industry, d'où est partie l'information relayant entre autres les propos du character designer Nicholas Kole, pour apporter des rectifications nécessaires.



Les annonces de licenciements chez Toys For Bob sont incorrectes. Il n'y a pas eu de réduction de personnel récemment au studio. L'équipe de développement fonctionne pleinement et a un certain nombre d'offres d'emploi à temps plein en ce moment. Le studio est ravi de continuer à soutenir Crash Bandicoot 4 : It's About Time et, plus récemment, de fournir un support de développement supplémentaire à Call of Duty: Warzone.



Voilà, bon par contre, ils confirment que les équipes sont venus en renfort sur Warzone et ça c'est une mauvaise nouvelle car ça pue pour l'avenir de Crash et Spyro...



Crash 4 ne s'est malheureusement pas très bien vendu, une suite semble donc peu probable, quant à Spyro, des rumeurs parler d'un Spyro 4 l'année dernière mais ça n'a jamais été confirmée. Beenox a qui on doit CTR Nitro Fueled travaille peut être sur un Spyro 4 mais j'ai des doutes...



Bref, les anciennes licences PlayStation que sont Crash et Spyro ne sont plus que jamais menacés et leur avenir est incertain...