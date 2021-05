Voila 11ans que le premier Nier fut son apparition, un Ovni qui fut boudé lors de sa sortie. Comphéhensif, au vu des standars de l’époque où les gens étaient obsédé par les graphismes ( c’est toujours le cas). J’ai eu ce jeu assez tard, deux ans plus tard. J’ai eu ma PS3 très tard à cause du prix de la console, c’était un de mes premiers jeux.En 2017, grâce à Nier automata, la licence a connu un bond en avant et à redonner une chance à la licence. Et puis quelques années plus tard, un remaster fut annoncé.Je n’irais pas par quartre chemins , le remaster a sublimé l’original.Le synopsis est simple, un frère qui doit sauver sa sœur d’une maladie incurable. Au fil de ses aventures, il fera la rencontre de deux personnage, Kaine et Emile et à eux 3, ils essayeront de trouver un moyen de sauver sa sœur qu’importe le prix à payer.L’histoire original a été très bien respecté et surtout les ajouts ont vraiment donné une autre dimension à ce remaster.Je pense notamment au chapitre de la petite sirène où c’est un des seuls à avoir bénéficier d’un petit soin particulier. . C’est à dire qu’il y’a à chaque fois dans chaque run une variation différente de l’histoire et ça fait extrêmement plaisir même si c’est la déprime totale. D’ailleurs dans la RUN C, la voix d’une personnage change que dans la version japonaise par contre pour ce chapitre.Si la RUN C était chiant à faire à l’époque de Gesltat, elle est devenue un peu moins chiant car on apprend de nouvelle chose à savoir un autre point de vue de deux personnages même si ça reste moindre.Mais celle qui carry tout, c’est la Run E pour la FIN E, ce chapitre, c’est juste une histoire d’amour de la licence, ce chapitre est juste incroyable bon et qu’il donne peut-être des indices sur le prochain jeu. Ce chapitre connecte Nier Replicant à Automata et surtout elle n’oublie pas Drakengard. C’est à dire qu’il est pas impossible que Drakengard revienne!Le gameplay a été revisité, je dirais ça. C’est plus fluide et surtout moins rigide qu’à l’époque de Gesltat même si on pouvait quand même espérér un peu mieux!Pour ceux qui se sont plaints des musiques réorchestrés, un peu une fausse excuse je dirais.Car les musiques que vous avez écouté et qui ont été postés dans le site gamekyo, elles sont très bien placé dans les endroits correspondants, c’est à dire la RUN E!Dans les faits, les autres musiques qui ont été refaites sont encore meilleur dans le jeu et avec un casque, ça fait le café.Je pense notamment à la maison de Emil où la musique fait peser l’ambiance encore plus. Il y’a aussi cette putain de musique du temple oublié dans lequel on y passe 6 fois et qu’au bout d’un moment, tu en as marre de cet endroit, sachez que maintenant à votre dernier passage, la musique change et il faut dire que ça fait du bien.Seul L’AIRE n’a pas eu de retouche dans le jeu. Donc, je vous conseille de faire le jeu et de vous taire car franchement c’est du délire. La musique du nouveau chapitre.J’ai vraiment adoré ce remaster et de me replonger dans l’univers mais ce jeu n’est pas fait pour tout le monde, il y’a beaucoup trop d’aller retour qui peut écœuré beaucoup d’entre-nous et des quêtes assez lourdingue par moment (même si Weiss me fait rire) ainsi que de refaire le jeu pour atteindre la run E. Mais dans les faits ce jeu a été fait pour remercier les fans de la licence avec un message des doubleurs pour nous remercier d'avoir acheter le jeu.Voilà, je suis comblé et j’espère que Square-Enix mettra plus de budget pour la licence à l’avenir.