Voici une demo Audio des possibilités 3d audio de la Ps5.A essayer avec un casque bien sur! Aux dire des Numériques, c'est le jeu le plus impressionnant à ce niveau. Je trouve cela vraiment intéressant, pour moi c'est le type 4

Who likes this ?

posted the 04/29/2021 at 03:12 PM by 13