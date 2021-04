Multi machines

Suite à la récup d'une période d'essai au Game Pass, j'ai pu me faire un tit jeu dont la couverture me faisait de l’œil, un certain Call of the Sea. Je n'avais pas vu grand chose dessus en dehors de quelques images, et c'est donc un 100% découverte que je me suis fais làAlors qu'est ce que ça vaut, surtout au moment où ce jeu va débarquer sur PS4 ?+ L'univers Lovecraft vu différemment. Je me suis fais récemment les Call of Cthulhu et Sinking City que j'ai beaucoup aimé, mais pour le coup faire un jeu sur cet univers, et que ce soit coloré, vivant, ... ça change radicalement des univers pesants, sombres, et c'est vraiment plaisant. Le jeu n'en respecte pas moins les codes de Lovecraft, mais il les montre différemment.+ Jolie petite histoire. C'est simple, mais propre, et prenant à jouer. On suit avec plaisir le périple de cette femme dont le mari à disparu en voulant trouver un remède à sa maladie.+ Graphiquement très agréable. Alors certes on est pas sur du blockbuster AAA, mais la patte graphique est superbe, et rattrape sans soucis la simplicité technique du jeu. C'est très plaisant.+ Bande son elle aussi super sympa/ Les doublages sont plutôt bons, et les quelques musiques d'ambiance collent parfaitement au thème. Vraiment bon.+ Le gameplay simple mais efficace. On est ni plus ni moins que dans un jeu d'énigmes à résoudre. Rien d'original en soit, mais c'est fait correctement, et on avance sans pester sur des rouages mal fichus (sauf à un moment).+ Le plaisir de jeu, tout simplement. Je ne me suis pas ennuyé une seule seconde, j'avais hâte d'avancer et de connaitre la fin. Un vrai régal.- Trop court. J'ai mis 5h pour le finir et il me reste juste 2 ou 3 documents à trouver. Je n'aurais pas craché sur 2 ou 3h de plus.- Quelques ralentissements, même sur One X. Bon ce n'est pas fréquent mais quand même.- Quelques soucis de collisions, genre le personnage ne peux pas avancer s'il y a une marche de 20cm devant !!Au final, Call of the Sea est un excellent jeu d'énigme/aventure. L'histoire est agréable, l'univers super joli, les énigmes sympas (ni trop dures, ni trop faciles), le personnage de Norah attachant, ... !! Bref un bon petit jeu que je conseille fortement à ceux qui veulent un œil différents sur Lovecraft, ou plus simplement qui aiment le genre !!