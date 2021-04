Dans un nouveau message publié ce matin,indique que son nouveau jeu continue son développement avec le recrutement de nouveau diplômé et une organisation de travail en distanciel (il y aurait une diaspora de collaborateur éparpillé dans tout le Japon).Une organisation qui rappelle, à plus petite échelle, celle de Moon Studios (), dont l'équipe est disséminé aux 4 coins du monde et ne bosse qu'à distance.

Who likes this ?

posted the 04/21/2021 at 09:38 AM by obi69