Je l'attendais pas spécialement vu la shitstorm à la sortie, je me souviens plus pourquoi d'ailleurs, et j'ai lancé le jeu après sa sortie gratuite sur le ps+.



Et bien j'ai globalement bien apprécié l'expérience, malgré un début un peu faible.



J'ai eu un peu de mal à comprendre, en dehors de l'amitié, pas mal jusqu'à la fin, deacon-boozer, pourquoi avoir choisi que deacon était connu de tous sans jamais expliqué comment ces gens là se sont connus. Je parle même pas de l'embrouille inexpliqué avec iron mike qui étaient censés les tuer s'ils revenaient au camp, et qui les accueillent les bras ouverts sans jamais en faire référence. Enfin bref ca m'a fait tiquer mais c'est pas bien gênant, tout comme ce fameux jack qui est cité tout le temps et qu'on n'explique jamais. Je suppose que c'etait le chef des motards. Et qui servira de prénom au chien au milieu du jeu.

Bref deacon a le droit de faire ce qu'il veut, on sait pas pourquoi, pendant que les autres subissent les règles de chaque clan. Un vrai rebelle.



La relation avec sarah est bien construite, crédible, et les retrouvailles sont plutot cools.



On sent une petite tension avec rikki, mais c'est un mec fidèle donc il se passera rien. Alors qu'il aurait très bien pu. Mais elle est en bizbiz lesbien avec addy, personnage que j'ai trouvé trop peu mis en avant, et la caution LGBT mise là pour pas grand chose. On ressent rien entre ces 2 nanas...Enfin passons.



Skizzo, ce traitre visible à 10 km mais qui a un raisonnement plutôt logique j'ai trouvé, pour le rat qu'il est à vouloir manger à tous les rateliers.



J'ai été décu qu'il n'y ait pas de twist avec o'brian, le soit disant jeune chercheur qui a un helico perso pour aller faire des recherches tout seul dans son coin sans que le NERO ne le sache, tout en espionnant le NERO qui fait des recherches sur les zombies sans qu'il le sache. C'est le seul truc que je voyais venir et qui n'est pas venu. Et qui sert de grosse locomotive narratif pour qu'on cherche Sarah dans les différents camps qu'elle est censé avoir traversé. C’était ultra poussif, surtout qu'entre temps on a des flashback de Sarah et deacon, donc on se doute à force qu'elle va réapparaitre. Et a partir du moment où on comprend qu'elle bosse dans un laboratoire... Fallait pas chercher bien loin.



Globalement j'ai bien aimé comment se développait l'histoire, même si c'est prévisible.



***



Graphiquement c'est très joli, mais pas très varié. heureusement que la 2eme partie du jeu apporte plus de désolation et donc d'un décor bien plus marqué.

J'ai pas trouvé la map très grande, on se sent vite à l'etroit pour un open world.



Parce contre qu'est ce que c'est buggé! 2 ans après sa sortie, c'est quand même affligeant de voir qu'un produit AAA a une finition aussi pourri.

J'enlève direct 1 point pour la finition, je me tapais bien des barres à essayer de comprendre comment on pouvait laisser des trucs pareils dans un jeu.

Liste non exhaustive: personnage qui disparait de la cinématique, ennemi qui revient comme par magie derrière sa planque alors qu'il était sorti de sa couverture et qu'on vient de lui tirer dessus, objets qui volent dans les tentes, textures du sol qui mettent des plombes à se charger, les zombies qui apparaissent comme par magie dans ton dos alors que tu viens de nettoyer la zone et que t'as juste fait un demi-tour caméra, les camps à nettoyer-sur 3 camps j'etais toujours à 14/15 ennemis, on perd 10 minutes à fouiller la zone pour voir si l'ennemi est pas sourd et qu'il dort quelque part, mais non faut quitter la zone et le dernier ennemi réapparait comme par magie à un endroit bien évident du camp etc etc



Et le jeu rame par moments. On sait pas trop pourquoi d'ailleurs. C'est fluide quand y'a 300 ennemis en face, mais quand tu descends une échelle ca rame. XD



J'ai bien aimé la conduite de la moto et ce feeling de motard. Je viens de lire sur JVC que la gestion de l'essence est agacante, alors que j'ai du tomber en panne 2 fois dans le jeu parce que je faisais n'importe quoi. Y'a toujours une station service, y'a toujours un baril quelque part... Par contre on peut signaler que les bidons d'essence et les stations services sont illimités, ca m'a fait bien rire. Manquait plus qu'on puisse mettre le bidon dans le porte bagage et on aurait de l'essence magique. Pour un soit disant survival...



En parlant de survival, j'ai trouvé que c’était un peu bancal, parce que la gestion des munitions est bien, ca nous oblige à prendre les armes ennemis, mais autant la horde nous oblige à courir (avec des bugs ahah les zombies qui peuvent pas te toucher alors que tu sprint même pas parce qu'ils sont en train de se bousculer dans ton dos), autant les combats contre les humains sont un peu faciles... On a très vite plein de bandages etc donc pas trop de survie non plus...



Mais je pense que je vais essayer en de le faire en difficulté supérieur pour ressentir un peu plus la survie.



Après le côté ubisoft (nettoyer des camps, des hordes, sauver des gens etc) ca m'aurait très vite soulé si ca faisait pas un moment que j'avais pas fait un open world de ce genre. Comme quoi faire le boycott de certains jeux ca aide aussi à faire passer la pilule du copier coller.



La musique est pas mal.



J'ai commencé le mode défis, je trouve ca bien, et c'est plus compliqué que dans le jeu. Je suppose que l'IA est deja en difficulté max.



J'hésite entre 7 et 8/10, mais je trouve que c'est un bon open world et l'ambiance est pas originale mais bien retranscrite, avec le système de horde qui se démarque assez bien.

Deacon est un bon personnage malgré son diminutif (qui a validé cette merde?) et sa relation avec sarah sympa et attachante.

Par contre le monde est un peu vide par moments, pas de zombies, pas d'ennemis...



Je me demande au final si l'échec relatif du jeu est justement à cause de cette ambiance post-apo avec des zombies qu'on voit trop souvent, ou si c'est juste que les joueurs ont vus le jeu full buggé et ont crachés dessus sans attendre.