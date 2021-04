Hello !

Le titre résume un peu l'affaire.. Je cherche une chaise gaming pas chère mais d'un bon rapport qualité prix. Genre entre 150 et 200 grand max.

Donc j'aimerais savoir ce que vous avez, à quel prix vous l'avez eu, et si vous en êtes content ..

Ma chaise actuelle est merdique et pour autant se tape des super notes sur Amazon.. donc les notes de 4.5 / 5 sur les autres chaises "noname" je me méfie...

Ma priorité étant le confort assise et dos. Les bras 2d-3d je m'en fous un peu.

merci pour vos précieux conseils !