J'ai toujours eu envie de me lancer dans les Souls pour l'ambiance, mais n'ayant plus le temps de m'investir des heures et des heures sur les jeux (c'est ce qui a fini par me détourner de Sea of Thieves), je n'ai jamais eu le courage de tenter l'aventure. Et puis j'ai chopé Code Vein, apparemment dans le même style mais moins galère. C'est parti+ L'écran titre m'a mis sur le cul ... sobre mais puissant, et c'te musique ... le top.+ L'ambiance est plutôt sympa. Les petites musiques rappellent un peu Project Zero par moment, et on ressent le côté pesant de l'univers. A d'autres un peu de piano pour les souvenirs, un peu de métal pour l'action ... C'est varié et plaisant !+ Le design agréable, bien que cliché. Rien que Io, la nana en blanc que l'on voit au début, quasi à poil et avec une paire de boobs plus épaisse que son torse ... au secours. Cela dit, l'ensemble reste attirant et assez classe, et ça change du style "réaliste" des Souls !!+ Pas mal de possibilités avec les armes, les pouvoirs, ... On peut jouer sur les évolutions, et il y en a des masses !!+ L'histoire se révèle être un poil plus profonde qu'elle ne le laisse présager au départ. Rien d'exceptionnel ou de surprenant mais c'est agréable à suivre. On est pris dedans avec l'envie d'en savoir plus sur le monde de Vein.+ Une bonne durée de vie, surtout si l'on veut augmenter les armes, armures, ... On se retrouve vite aussi à faire du leveling pour galérer un peu moins- Gestion des collisions très cheap pour ne pas dire naze. Les objets se traversent les uns les autres, et les coups portés ne donnent pas de sensation de toucher les ennemis, tout comme les caisses !!- Manque de patate dans les coups. On ressent la lourdeur des persos et des armes, mais alors les impacts ... c'est complètement loupé, la faute à une gestion sonore particulièrement nulle à ce niveau.- Animation moyenne. Je suis sur One X, et l'animation des persos est rigide (pour certains ennemis c'est un peu mieux), en plus de ramer à plusieurs reprises sans explications (quand on traverse les tunnels étroits de changements de monde, sans la moindre animation de décors, sans ennemis, ...). Par contre quand il s'agit d'animer les boobs qui se meuvent au grès du vent ... là ils ont fait des efforts !!! Pareil pour la synchro labiale désastreuse tellement les bouches bougent à peine (voir pas du tout) pour certains persos.-Graphismes moyens également. Déjà les modélisations sont relativement cubiques, le jeu accuse une gen de retard à ce niveau, et les textures sont très souvent dégueulasses. Ensuite les décors sont assez vides, basiques ... on se croirait parfois limite plus dans un Oneechanbara ou un Bullet Witch qu'autre chose. Le fait que ce soit du Cell Shading permet de cachet un peu la misère mais quand même.-Assez répétitif finalement. Malgré toutes les possibilités, les situations se révèlent bien trop linéaires. Je veux dire par là que le jeu vous donne plein de choses, mais la construction même du titre fait que l'on suit bêtement une route avec divers embranchements en répétant toujours la même chose. Perso je la joue barbare et rentre dedans et si j'ai eu du mal au début, surtout sur les 2 premiers boss, maintenant je roule sur tout le monde (sauf 2 boss sur la fin qui m'ont donné du fil à retordre). Il m'est arrivé de buter les boss avec une demi barre de vie et aucun soins en réserve !!-Ciblage capricieux. Combien de fois j'ai voulu cibler un ennemi ... mais c'est un autre qui a été pris à la place ... On se demande si c'est l'ennemi le plus proche qui est ciblé, celui qui est le plus au centre, ... du coup on a pas toujours celui que l'on veut.De plus, à plusieurs reprises j'ai voulu cibler un petit malin bien visible à l'écran ... et au final la caméra s'est juste recentrée, me faisant tomber dans le vide car ça faisait changer mon perso de direction ...-Caméra pas toujours au point. Par moment, lors de combats surtout, ça peut vite devenir un foutoir sans nom avec une caméra qui virevolte dans tout les sens sans pouvoir suivre un ennemi !!-Les temps de chargement abusés entre les niveaux. Tain par moment tu te tape 40/50 secondes de loading pour ne serait-ce que revenir dans la salle commune (toute petite), et il te faut rechanger dans la foulée pour aller dans les profondeurs ... du coup les allez retours entre mondes que l'on doit faire régulièrement pour les quêtes secondaires sont lourdingues !!-Les DLC arnaques ... 10€ le niveau supplémentaire qui se révèle très court, mais juste super difficile histoire d'y passer du temps !! Les boss sont abominables et demandent 3 plombes à esquiver sans cesse avant de porter un ou 2 coups !!!-Ces mêmes DLC qui sont déjà sur le disque si je ne m'abuse mais que l'on paye pour déverrouiller ...En fin de compte, Code Vein m'a plus fait penser à un autre jeu venu de la 360, un certain Kingdom Under Fire Circle of Doom (et dans une moindre mesure PSO). La construction des niveaux, la difficulté, le type de progression, ... Pourtant Code Vein n'atteint pas la qualité de ce dernier, que ce soit en terme de réalisation, de variété, ... il y a quand même une génération d'écart et 12 ans entre les 2 jeux.Code Vein n'en est pas imbuvable pour autant, et je l'ai tout de même apprécié pour la simple et bonne raison qu'il me rappelle justement les jeux que j'ai cité plus haut et que j'ai adoré. Seulement là, il a quelques années de retard, ce qui est vraiment dommage tant le jeu à de potentiel derrière !!