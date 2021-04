Our team is still unravelling the power of PS5 but we’ve made amazing progress so far. The console allows us to process high quality motion capture, all running at 60 FPS and rendered at a native 4K resolution. We#re making sure the environmental quality is as close to the real thing as possible. In all, the result is realistic graphics, smooth character animations and minimal loading screens.

C est sur le PlayStation blog que l annonce de ce nouveau jeu exclusif à la ps5 vient d etre dévoilé.Le jeu est censé être un fps horrifique.Le tout devrait tourner en 4k60fps, gérer l audio 3d, et les retours haptiques si chères à la Dualsense.Sortie prévue à la fin de l annee.