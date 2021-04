Un dernier boss qui visiblement n'a aucune chance



Il arrive quand même à me ralentir sur la fin... Mais c'est trop tard





La vidéo du 1er anniversaire qui donne le ton



Remarquez la belle brochette de perso à la fin





Un dernier mode permet de vivre certains combats avec une config quasi identique au jeu original



Le level, l'équipement et les abilités sont verrouillés pour tout le monde. Chacun a ainsi exactement la même expérience et la même difficulté à surmonter



En réponse à l'excellent petit article sur FFBE (gatcha) du dessous, je poste ici un combat final sur un boss rush du précédent festival de Final Fantasy Record Keeper (Janvier 2021, un fest tous les 4 mois)Pour la petite explication, à chaque fest son lot de défis inédit mais pas trop difficile, histoire de prendre un pied monstre à tester les limites de son jeu.Dans la vidéo qui suis, on voit le combat final d'un boss rush où chaque équipe ne peut être utilisé qu'une seule fois. Il faut donc lâcher 25 perso avant le combat final, sachant que l'on gagne des bonus à chaque victoire (bouclier, dépassement de dégâts, barre de limit break, etc.)Enjoy!Et pour info, FFRK propose simplement de rassembler l'entièreté de tout le casting de tous les FF (et spin-off), méchants y comprit, de proposer la revisite de tous les évènements scénaristique de tous les FF, avec toutes les musiques et un peu des cut scenes.Bien sûr, le jeu propose de se battre contre tous les boss de tous les jeux (avec les musiques originales ou réorchestrée même pour FF1).En gros, c'est l'encyclopédie universelle et totale de toute la saga FF. Un plaisir sans fin pour les fans et tout cela en pixel art ultra dynamique.Les vidéos de gameplay courent sur le net et la totalité des scénarios de tous les FF sont faisable maintenant grâce à tous les ajouts au niveau gameplay (on est surpuissant très très vite).Le endgame va très très loin avec des boss ultra vnr qui wipe instantanément n'importe quelle team non préparée.Se lancer dans un gatcha n'est jamais chose simple, mais si vous voulez juste revivre du FF n'importe où et n'importe quand sans vous taper d'histoire alternative, c'est un excellent choixps: Le héros de l'histoire est une sorte de bibliothécaire qui cherche à rétablir les évènements d'origine des FF. Vous êtes donc carrément dans un jeu qui ne cherche aucunement à modifier les histoires que nous avons tous appréciés