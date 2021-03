Bonsoir!Voilà j'ai déniché deux jeux GameBoy Advance chez un ami ancien collectionneur, que j'ai racheter pour pas cher.Je ne sais pas combien ils valent donc j'aimerai avoir l'avis d'expert du rétro, si il y en a iciLes prix Ebay et Rakuten me semblent assez farfelu donc je préfère m'en remettre à vos avis.Les deux jeux Sony Pokémon Donjon Mystère équipe de secours Rouge et Metroid Zero Mission.Chacun en parfait état et sous blister.Merci