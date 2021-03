Tristesse de ne voir aucun article sortir sur la "re"sortie de Disco Elsysium qui est disponible depuis ce soir sur Playstation 4 et 5. Sorti il y'a déjà plus d'un an sur PC le jeu a fait sensation. Remportant de multiples prix et de très bonnes critiques. Si le trailer vous en dit n'hésitez surtout pas. Il ressort en plus dans une version améliorée, avec dialogues intégralement doublés (en anglais) et surtout une trad FR des textes. Il sortira sur Xbox et Switch cet été.