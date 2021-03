Bonsoir !Ça fait plusieurs mois que je me réécoute les musiques des Final Fantasy, pour faire un petit projet de "top" ou je vous présenterais mes musiques favorites de chaque FF. La première vidéo sort donc aujourd'hui, et ça parle de mes musiques favorites des deux premiers épisodes de la saga FF.Et vous, vos musiques favorites d'FFI et II ? Une préférence pour les musiques de la version NES ou PS1 ? Ou même GBA ?Globalement, les deux premiers épisodes, vous avez kiffé les musiques ou ça ne vous a pas marqué plus que ça ?