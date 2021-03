Information

Spitch officiel:

«L'application Pikmin veut proposer des activités de jeu conçues pour encourager la marche et rendre l'activité plus agréable».



Il est réalisé par Niantic Tokyo Studio.

Comme vous pouvez le vois sur l'image,vont récidivent après Pokemon Go avec un futurqui nous voudrai du bien en nous faisant marcher et surtout nous faire croire que les petites bêtes sorties dans la tête de maîtreVous avez plus d'information sur le lien que je vous laisse, vous apprendrez que ce n'est visiblement que le premier jeu de cette nouvelle association.Si vous êtes aussi fans et séduits par ce projet qui ne s'est pas encore montré en vidéo ou en image, vous pouvez vous pré-inscrire à partir du lien suivant: " Je me pré-inscris dès maintenant, car je suis faible " J'allais oublié le plus important, ce projet est bien prévu pour. Je vous annonce ma prédiction pour une disponibilité en début d'été.Que pensez vous de cette annonce qui devrait se montrer d'ici quelques lors de la réunion annuelle des actionnaire?