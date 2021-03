Salut à tous,



Sur conseil d'un ami en décembre, j'ai décidé de franchir le pas et de me faire un PC. Il s'est proposé de tout commander et même de faire le montage. Très content du PC, il m'a dit en décembre "en attendant de recevoir la carte graphique à cause d'un retard, je t'en prête une vieille". Donc merci à lui! Tout fonctionne super.



Mais voilà, on est en mars et toujours pas de nouvelle de ma RTX 3060 ti achetée sur Top Achat. Il y est pour rien le pauvre mais je me sens comme un con, bientôt 4 mois!! Top Achat se dédouane "c'est pas nous".



Ils ont mis en ligne une page spéciale pour la situation : https://www.topachat.com/pages/landing/situation-RTX30.php][



Question : pourquoi notre commande a été validé en décembre pour finalement découvrir qu'ils l'ont pas en stock? Est-ce que je peux faire quelque chose? Ou comme un con, bah je dois attendre...

J'annule ma commande et j'essaye de trouver ailleurs? Surtout que j'ai pas l'impression que la situation s'améliore...