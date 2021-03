Salut Crash Bandicoot 4 vient de disparaitre en version physique sur Switch, plus dispo chez Amazon, la Fnac le liste pour le 31 décembre 2021... Pourtant il existe bien au Japon et en Amérique du Nord. Crash Bandicoot aime pas l'Europe?

Like

Who likes this ?

posted the 03/13/2021 at 01:55 PM by fragdelapassion