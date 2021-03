Et bisous aux rageux

Malgré tout, on relance toujours une partie, le plaisir de jeu prenant le dessus ! La légende est en marche... pour plusieurs décennies de bonheur !

Évidemment, ce premier épisode n’est pas sans défauts, le principal étant sa difficulté harassante, la plupart des boss étant extrêmement coriaces, certains passages de plateformes très difficiles, et il est même possible de se retrouver simplement bloqué dans un niveau. L’absence de système de mot de passe finira de décourager l’immense majorité des joueurs.

Ce premier Mega Man ne se démarque pas par ses graphismes, corrects mais qui souffrent de la comparaison avec les épisodes suivants sur NES. Les musiques sont elles devenues cultes et ne sortent pas de ma tête.

Like

Who likes this ?

posted the 03/13/2021 at 12:55 PM by obi69