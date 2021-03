a remporté haut la main cette 46ème cérémonie desavec son filmen obtenant sept récompenses pour douze nominations.Meilleur film, meilleure réalisation, meilleur scénario, meilleur acteur dans un second rôle, meilleurs décors, meilleur photo et même prix des lycéens !Sacré Albert ! Étant un grand amateur de sa filmographie, j'en suis plus que ravi !Bon, sinon, Mme Bachelot, je crois que vos oreilles ont suffisamment sifflé ce soir pour que vous réalisiez enfin que vous faites vraiment de la merde au ministère de la culture depuis que vous y avez été nommée. Allez vous enfin réagir ? Il est désormais plus que temps de ré-ouvrir ENFIN les salles de cinéma, les théâtres & opéras, les salles de concerts et par corrélation les bars & restaurants...Je profite de cet article pour affirmer mon soutien aux occupations de théâtres, médiathèques, salles de cinéma qui fleurissent, comme au théâtre de l'Odéon à Paris et un peu partout en France.