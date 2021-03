C'est quoi une GBA Macro?C'est simplement une Nintendo DS tank ou Lite transformer en Game Boy Advance en retirant l'écran du dessus et en soudant 2 point avec une résistance de 330ohm.J'avais essayer avec ma vielle NDS mais j'avais cramé la carte mère avec la soudure1 an après je retente l'expérience avec une DS trouvé avec écran du dessus qui ne fonctionne plus pour a moins de 5 euros.Après 4 heures et quelques sueurs froides (bouton on/off cassé, boutons L/R casse-tête à remettre,..) j'ai enfin réussi!