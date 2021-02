Et voila comme l'open beta de Guilty gear strive est terminée, Arc Sys voudrais votre avis au sujet du jeu.Pour répondre c'est par la:A noté que tout les points sont abordés dans le questionnaire.Toute fois vu la date de sortie, je doute que Arc Sys change grand chose d'ici la... a moins d'un report de plus, après tout en 2021...

posted the 02/23/2021 at 08:22 PM by tizoc