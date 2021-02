Bonjour.. voilà un petit article pour partager ma réflexion sur les modes de jeu que devraient proposer les PS5 et Xbox Series, vu ce qu'il a été proposé jusqu'à maintenant:



Aujourd'hui, les consoles next-gen de Sony et Microsoft ont du ray-tracing à bord.

Et elles proposent la plupart du temps deux styles de jeu:

- Qualité (avec du Ray-tracing et en 30 fps)

- Performance (sans Ray-tracing et en 60 fps).



MAIS, nous l'avons vu récemment avec Spider-Man, les développeurs sont capables de proposer un mode en 60 fps avec du Ray-tracing.. (certes, moyennant certaines conditions)



DONC = > Il me paraît pertinent (autant niveau logique que niveau logistique) d'unifier à présent les modes "Performance" et "Performance RT" lorsque des jeux utilisent du Ray-tracing..



Donc de demander aux développeurs ce schéma =>



Jeux sans Ray-tracing:

- Mode Qualité: 30 fps / High Settings

- Mode Performance: 60 fps / Medium Settings



Jeux avec Ray-tracing:

- Mode Qualité: 30 fps / High Settings / High Ray-tracing

- Mode Performance: 60 fps / Medium Settings / Low Ray-tracing