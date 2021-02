For the last 6 years, our mission at Tarsier Studios has been to create mesmerizing worlds. Little Nightmares was our first attempt and was a huge success. I personally love how Little Nightmares has gathered fans around the world over the course of the last 4 years. From the fan art, extensive fan theories and genuine reactions, it all has been amazing to witness. Our collaboration with Bandai Namco Entertainment Europe has been extremely satisfying, they listened to our creative vision and took our crazy ideas and ambitions to heart.



That being said, it is bitter sweet to announce that we are leaving the world of Little Nightmares behind us. Little Nightmares will always be dear to us at the studio. Since being acquired by the Embracer Group in December 2019, it is now time for us to embark on a new chapter, create new IPs and explore new worlds. Personally I am very excited to see what our studio creates and counting down the days until we can welcome our fans.

Tarsier Studios est connu pour être le studio derrière les 2 Little Nightmares au succès critique auprès des média et des joueurs. C'est Bandai-Namco qui détient l'IP et depuis que Tarsier Studios a été racheté par Embracer Group l'avenir de Little Nightmares était incertain. Bandai-Namco se montre assez intéressé par poursuivre la série, d'après des représentants de l'éditeur. Mais ce qui est sur, c'est que ça sera sans le studio. Voici les propos de Andreas Johnsson actuel président de Tarsier Studios.