J'ai découvert par hasard des AMV plutôt sympathique sur naruto et bleach ainsi que la musique du film One Piece Stampede avec les voix des doubleurs japonais. Je vous partage donc ça aujourd'hui j'ai trouvé ça pertinent pour tout fans de ces œuvres.On commence avec l'amv de naruto qui reprend tout le manga et s'arrête avant la transition shippuden.Et pour finir l'ost du dernier film one piece Stampede repris par les doubleurs.Voilà un petit partage de la journée !