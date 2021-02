Le HP Reverb G2 a un affichage en 2x 2160 x 2160 pixels. En comparaison, le PSVR c'est 2x 1080 x 960 et le Valve Index c'est 2x 1600 x 1440.- 9 331 200 pixels pour le HP reverb G2- 4 608 000 pixels pour le Valve Index- 2 076 600 pixels pour le PSVREt pour faire plus simple ; Le Valve Index a une image 2 fois plus net que le PSVR.Le HP Reverb G2 a une image 4 fois plus nette que le PSVR et 2x plus net que le Valve Index.Vidéo capturée depuis une camera pour éviter un impact négatif sur les performances.Voilà la première vidéo de test concernant ce HP Reverb G2. Je continuerais à en faire d'autres concernant le tracking, le FOV, le sweet spot,la netteté, le confort etc. Puis je ferais une vidéo sur mon propre avis subjectif.Jeux testés : Half Life : Alyx / Boneworks / The Walking Dead : Saints & Sinners / Ven VR Adventure / Moss / PavlovMa configuration :- RTX 2080 ventus (oc manuel basique, elle monte environ à 2000 mhz)- R5 5600x- 32 go DDR4 3200 mhz CL16- SSD 2To 3500 mo/sVoilà la vidéo :Lien direct ; https://youtu.be/y6xJwkAfcNQ J'étais à deux doigts de mettre le prix pour une RTX 3080, mais finalement, j'ai largement le temps d'attendre que tout se stabilise, parce qu'il faut le dire, c'est la merde d'acheter une carte graphique en ce moment :/