Voici donc des premiers concept du parc d'attraction du studio d'animation Ghibli au Japon on y retrouve notamment une réplique du château ambulant immobile qui est vachement impressionnant et le village de la Princesse Mononoke. Le parc fera 200 hectares avec notamment des Expositions et tout un tas de choses sur l'univers de Hayao Miyazaki.C'est un concurrent direct au parc super Nintendo world qui, normalement ouvrira courant 2022.