La maison-mère de THQ Nordic sort encore le chéquier pour s'offrir Gearbox Entertainment, Aspyr Media et Easybrain afin d'améliorer son catalogue de jeux.- Embracer Group a conclu une fusion avec The Gearbox Entertainment Company (Borderlands, Brothers in Arms) dans le cadre d'une transaction d'une valeur maximale de 1,3 milliard de dollars, qui devrait être conclue dans les trois mois. The Gearbox Entertainment Company (maison-mère de Gearbox Software et Gearbox Publishing) deviendra le septième groupe d'exploitation d'Embracer Group. Randy Pitchford, continuera à diriger la société. Les employés de la société deviendront des actionnaires importants du groupe Embracer. La fusion permettra également une collaboration au sein d'Embracer Group en termes de développement, d'édition, de technologie et de propriété intellectuelle, ainsi que l'ouverture d'une plate-forme pour d'autres fusions et acquisitions en Amérique du Nord. The Gearbox Entertainment Company apporte à Embracer Group des studios de développement AAA, des capacités de publication nord-américaines et un solide portefeuille de propriété intellectuelle- Embracer Group a conclu un accord pour acquérir Aspyr Media par l'intermédiaire de sa filiale à 100 % Saber Interactive. Aspyr Media est un éditeur et un développeur avec plus de 24 ans d'expérience et une équipe de 140 personnes. Suite à l'acquisition, elle agira en tant qu'entité autonome sous le nom de Saber Interactive- Embracer Group a conclu une fusion avec Easybrain dans le cadre d'une opération qui devrait se conclure dans environ deux mois. Easybrain deviendra le huitième groupe d'exploitation d'Embracer Group, et les cadres supérieurs d'Easybrain, Peter Skoromnyi, Matvey Timoshenko et Oleg Grushevich, deviendront le troisième actionnaire du groupe Embracer. Easybrain est l'un des principaux développeurs de jeux pour téléphones portables et se concentre principalement sur les jeux de réflexion et de logique à base de publicité. Ses titres comptent plus de 750 millions d'installations à ce jour et 12 millions d'utilisateurs actifs quotidiens à travers 15 jeux en direct