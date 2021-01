D'après Bloomberg Apple serait en train de développer un nouveau case VR très haut de gamme.



Au programme:



- Meilleur résolution d'écran que les casques actuels du marché



- Intégration d'un nouveau processeur plus puissant que le dernier M1 de la marque.



- Pouvoir regarder des vidéos dans un environnement 3D, jouer et communiquer



- Autonome et sans fil



- Un magasin d'application dédié à la VR



Apple prévoit de vendre un seul casque par store, dans le monde il y a 500 stores, cela ferait 180 000 casques en ventes par an.



Sortie prévue 2022.