Pour moi impossible de refaire une scène dans un nouveau jeu qui s’apparentait à ça , après toutes les polémiques qu'il y a eu, et la décennie sanglante niveau attentat(s) en Europe et particulièrement en France, je vois pas du tout comment ça pourrait passer, ça finirait en débat sur les JV à l'assemblée nationale à coup sûr cette histoireD'ailleurs dans le remaster ça a été conservé ou pas du tout ?

posted the 01/18/2021 at 09:37 PM by bigboss18