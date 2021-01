Grosses rumeurs / informations officieuse de ces dernières heures et du lourd pour l'univers Star Wars sur Disney+ !!!



The Mandalorian serait prévu pour au minimum jusqu'a 2027 !



La suite de Star Wars Rebels a été annulée et tout le contenu sera dans la série Ahsoka !



Spin- Off sur Thrawn et Ezra à la fin de cette dernière



L'intégralité des séries Star Wars Disney+ durant l'ère de Mandalorian vont aboutir a une immense intrigue commune qui pourrait être sublimée par plusieurs films au cinéma !



https://www.comicbookmovie.com/tv/star_wars/the_mandalorian/the-mandalorian-rumored-to-continue-until-at-least-2027-lucasfilm-may-have-eventual-big-screen-plans-a181584#gs.qj3m6x



PS: Le plan actuel du MCU a été établi jusqu'en 2029 (minimum)



PS2: Je mange, j'améliore l'article sous peu!