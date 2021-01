Lors de sa conférence CES 2021, en plus de l'annonce de la RTX 3060, Nvidia a également présenté le Resizable BAR qui est l'alternative au SAM d'AMD.Le Resizable BAR permet au processeur d'accéder à la totalité de la mémoire GPU.En effet, le processeur ne peut accéder qu'à une partie de cette mémoire et doit donc multiplier les accès pour en faire le tour complet. Avec cette nouvelle technologie, cet accès se fait d'un seul coup, ce qui permet d'augmenter les performances de quelques FPS dans les jeux.Cette technologie par Nvidia nécessitera un processeur Intel Core de série 10 ou série 11 ou un processeur AMD Ryzen (sans plus de précisions)Le Resizable BAR sera disponible dès la fin février et accessible à toutes les RTX series 3000.Sinon pour revenir brièvement sur la RTX 3060 et compléter mon article d'hier ( Nvidia annonce la RTX 3060 lors du CES 2021 ! La RTX 3060 est composée :- de 3854 Cuda cores (contre 4864 pour la RTX 3060 Ti)- 1.78 GHz en fréquence boost et 1.32 GHz en fréquence de base (contre 1.67 GHz et 1.41 GHz pour la RTX 3060 Ti)- 12 Go de GDDR6 avec une interface mémoire de 192 bits (contre 8 Go de GDDR6 avec une interface mémoire de 256 bits pour la RTX 3060 Ti)Elle sera disponible pour la fin février au prix de 329 dollars, donc proabablement à 349 euros en France pour la version FE (beaucoup plus chères en version customs)Et enfin, ce tableau permet de comparer la RTX 3060 avec ses prédécesseurs RTX 2060 et GTX 1060.C'est en résolution 1080p.