Encore 2 jours pour venir voté, je rappelle que la fin des votes c'est dimanche à 20 heures plus résultat dans la foulée ou le lendemain.Voté ici :C'est simplement un rappel, merci de ne pas voté ici, car j'en ai marre de me répéter et pourtant certains membres le font quand même... Dorénavant, les membres qui votent ici, leur Avis ne sera PAS pris en compte, voté sur le lien ci dessus !Plus que deux jours et vous connaîtrez le classement (et moi, je vais pouvoir souffler un peu xD)