Hitman et IO Interactive sont évidemment très, très étroitement liés. Mais je pense que, pour aller de l'avant, IO ne devrait pas nécessairement être mentionné comme IO Interactive, le studio de Hitman. Avant tout, les gens devraient penser à IO Interactive comme IO Interactive, créateurs de différentes licences et lieu de créativité, où Hitman est certainement l'un de nos enfants, mais il y en aura d'autres à l'avenir - Hakan Abrak, PDG de IO Interactive.

posted the 01/06/2021 at 10:41 PM by altendorf