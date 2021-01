J'ai décidé de créer mes propres catégories pour mettre à l'honneur 10 jeux qui ont marqué la gen. Pour chacun de ces awards, j'ai choisi 7 nominés, et en ai élu le vainqueur en gras. Voici les résultats





Meilleur jeu multi (le reste des awards seront des jeux essentiellement solo)

Overcooked

Rocket League

Final Fantasy 14

Overwatch

Fornite

Forza Horizon

Sea of Thieves





Meilleur jeu indé (le reste des awards concernera les doubles, triples, voire quadruples A)

What Remains of Edith Finch

Undertale

Inside

Hades

Ori

Superhot

Cuphead





Meilleur one shot (les jeux qui ne demandent et qui n'auront à priori pas de suite)

Control (même s'il est dans le Remedy Cinematic Universe)

Dreams

Bloodborne

Death Stranding

Cyberpunk 2077

Sekiro

Judgement





Meilleure nouvelle licence (des licences créées sur cette gen et qui attendent ou ont déjà vu une suite)

Life is Strange

Hellblade

Horizon

Splatoon

Ghost of Tsushima

The Evil Within

Watch Dogs





Meilleur Remake (cet ancien jeu totalement refait sur nos consoles)

Shadow of the colossus

Final Fantasy 7 Remake

Resident Evil 2 Remake

Crash Bandicoot Trilogy

Halo Aniversary

Yakuza Kiwami 2

Uncharted Trilogy





Meilleur Reboot (ces licences qui ont refait peau neuve)

God of War

Spider-Man

Alien Isolation

Doom (& Eternal)

Ratchet & Clank

Silent Hill "P.T."

Tomb Raider (la nouvelle trilogie)





Meilleur Suite (ici se trouvent les meilleurs jeux de la gen. C'est pourquoi j'ai meme mis 10 nominés)

The Witcher 3

The Last of Us Part 2

Zelda Breath of the Wild

Metal Gear Solid V

Uncharted 4

Mario Odyssey

Nier Automata

Red Dead Redemption 2

Resident Evil 7

Persona 5





Jeu le plus sous-estimé (ces jeux un peu injustement descendus par la presse et les joueurs)

Sunset Overdrive

Quantum Break

Dishonored 2

The Order 1886

Until Dawn

Plants VS Zombie Garden Warfare

Journey to the Savage Planet





Meilleur jeu auquel personne n'a joué (ces jeux boudés par les joueurs et achetés par seulement une poignée d'entre eux)

Titanfall 2

Gravity Rush 2

A Plague Tale

Vampyr

Soma

Tearaway

13 Sentinels





Plus grosse déception = Pire Arlésienne (Ces jeux qu'on a beaucoup trop attendus)

Prey

(on voulait le Prey 2 promis, pas un reboot)

Kingdom Hearts III

(le jeu est excellent, mais l'histoire est pas géniale et non finie)

The Last Guardian

(le jeu est poétique, mais entaché de problèmes techniques)

Shenmue 3

(le jeu est daté, et son histoire n'a pas avancé depuis le 2)

FF "Versus XIII"

(FF XV est un jeu totalement incohérent. Et puis il faut avoir regardé le film, la série et les DLC pour tenter de comprendre)

Half-Life "3"

(HL Alyx n'est pas la suite tant attendue. Et est en VR)

FF VII Remake

(Excellent... Pour une première partie... Sur combien??)