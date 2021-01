Les jeux les plus récompensés par les médias depuis 2010 :



1. The Last of Us => 191

2. The Witcher 3 => 170

3. Skyrim => 163

4. Zelda Botw => 141

5. The Last of Us Part II => +128

6. God Of War => 128

7. GTA V => 107

8. Red Dead Redemption 2 => 101

9. Dragon Age Inquisition => 101

10. Uncharted 4 => 91





Pauvre Kratos