Voilà, 2020 se termine, cette belle grosse année de merde pour tout le monde... Mais bref, on est pas là pour parler de cette année maudite, et avant de festoyer et boire comme des pochetrons, voici mon top 10 des jeux que j'attends le plus pour 2021 !10)- Parce que ouais, j'aime beaucoup la licence Far Cry, même si le 5 pue la merde mais ça c'est un autre débat. Je l'attends car j'ai l'impression de revenir à un genre de Far Cry 3 qui est mon préféré, mais en plus beau, plus grand, avec toujours de nouvelles pétoires dans une jungle luxuriante et puis bon le méchant c'est quand même l'acteur de Breaking Bad et ça, ça n'a pas de prix ! Méfiance quand même car je veux pas non plus une copie de Far Cry 3.9)- Dans mon top tout simplement parce que je n'ai jamais fais ce Mario, et pourtant il m'a toujours donné envie mais pas de Wii U. J'ai très hâte de le faire car il a l'air super fun, et en plus il rajoute l'extension Bowser Fury dont on ne sait rien pour l'instant !- Ouais, on sait que dalle si ce n'est que ce sera un Dark Souls Like en monde ouvert, avec le mec de Game of Thrones au scénario. Je l'attends énormément car c'est FromSoftware derrière et rien que pour ça, on sait très bien qu'on sera pas déçu, j'ai vraiment hâte qu'il se montre enfin...7)- J'ai toujours pas fait le premier, mais rien que pour jouer à celui là il faut que je le fasse tout simplement ! Pourquoi je l'attends me direz vous ? Tout simplement parce que le trailer m'a mis véritablement sur le cul, que le jeu a l'air énormissime, que c'est beau à se taper me cul par terre et surtout l'environnement dans lequel ça se déroulera me plaît beaucoup. Bref, faut vite que je fasse le premier !6)- Petit coup de cœur lors de la présentation des jeux de la ps5, ce jeu d'action aventure me fait de l'œil, déjà parce que c'est super joli mais en plus les jeux action aventure comme ça, ça manque cruellement. Et puis ces petites créatures noires toute mignonne à protéger, ça donne envie !5)- On sait pas encore grand chose de la suite de BOTW si ce n'est que Nintendo nous promet enfin de vrai donjon, dans un OW toujours aussi immense, avec des zones souterraines ou inondés. Bref, c'est la suite d'un des meilleurs jeux de 2017 et bordel à cul que je l'attends !4)- Depuis le temps que j'en rêve d'un jeu HP comme celui là ! (sans Harry Potter) Un monde ouvert à Poudlard non mais laisse tomber le rêve de gosse ! Possibilité d'incarner n'importe quelle Maison, être bon ou mauvais, pouvoir se balader à Pré au Lard, dans la Forêt Interdite etc... Ah, rien que d'en parler j'en ai l'eau à la bouche, d'autant plus que le jeu promet une histoire originale et fidèle au livre. Bref, je l'attends comme un dingue ne serait ce que pour foutre le bordel dans Poudlard !3)- La suite de In To The Nexus débarque sur PS5 et bordel qu'il fait envie ! C'est magnifique, c'est super bien animé et ça a l'air d'être un gros jeu bien ambitieux un peu à ce qu'était A Crack In Time sur PS3. L'idée comme ça de pouvoir voyager entre les mondes via des portails ça a l'air excellent (même si je sens le truc scripté) et je me répète mais bon sang que c'est joli !2)- La suite d'un des meilleurs jeux auquel j'ai pus jouer dans ma vie de gamer ! Je l'attends comme un fou, ayant adoré HK, qui pour moi était bien plus qu'un excellent Metroidvania, qui avait sa patte, son ambiance, ses musiques etc... Sa suite à l'air encore plus folle, plus démesurée, plus ambitieuse bref on va encore avoir affaire à un excellent jeu une fois de plus !1)Oui, RE8 est le jeu que j'attends le plus pour 2021, même si ça c'est jouer de peu avec Hollow Knight 2, alors oui ça a plus grand chose à voir avec RE mais osef, cette ambiance de malade qui ya l'air d'y avoir, avec ce château, ce village enneigé, ça me rappelle beaucoup Bloodborne d'ailleurs et bien évidemment RE4. J'ai hâte de découvrir tout les secrets de ces zones qui m'ont l'air bien glauque, même si j'attends rien du tout du scénario.Ne figure pas dans mon top mais je les guette du coin de l'œil les voici :- Deathloop- Atomic Heart- Dying Light 2- Hitman III- Biomutant- Pop Remake- GT7Ne sortiront de toute façon pas en 2021 :- Gow Ragnarok- Metroid Prime 4- FableLes jeux qui m'attirent pas du tout pour l'instant :- Gotham Knight- Ghostwire Tokyo- La nouvelle licence de sport de UbiUne petite surprise ?J'adorerais avoir un nouveau Rayman... Ou un nouveau Mario 3D voir Donkey KongEt vous alors ? Quels sont les jeux que vous attendez le plus ? Dites le dans les commentaires ! Quel jeu vous attire pas du tout ? Une surprise ? Lâchez vous et bonne fête de fin d'année !