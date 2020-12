Deux artworks ont été révélés :. Le premier montre un serpent ennemi avec des vibrations lovecraftiennes. Le second montre une image du géant aux cheveux rouges portant une défense et que l'on peut voir dans la bande annonce. Il a été gravement blessé lors d'une bataille. Sa faction se caractérise par ses cheveux roux et l'utilisation d'armes de gros calibre. Il existe également une faction caractérisée par des cheveux blancs. Les deux plus grandes factions qu'il a connues jusqu'à présent semblent venir du même ancêtre, mais elles se sont finalement séparées.Le monde du jeu est basé sur l'arbre du monde de la mythologie nordique (Yggdrasil), et fait également référence à certains éléments de la mythologie celtique.Le gameplay est similaire à celui de Dark Souls, comme l'ont déjà rapporté diverses sources, mais la carte est beaucoup plus grande. Les nouveautés sont le temps dynamique et l'alternance jour/nuit. Imaginez que vous vous battiez avec un boss errant du jour à la nuit, dit-il, et que le temps passe du soleil au tonnerre.Le gars qui a beaucoup de mains au début de la bande annonce de 2019 est probablement un PNJ.Ce type au crâne tombant réapparaîtra.Il y aura un PNJ féminin vêtu de noir qui jouera le rôle du gardien du feu, comme le veut la tradition dans les jeux de Soulsborne.Il est possible que des taches n'apparaissent pas, ou qu'elles n'apparaissent pas sous forme humaine (pensez à l'araignée dans Bloodborne).Il existe des personnages comme Gaël et le roi Xanthous.La phase de développement du jeu a été achevée au cours du premier semestre 2020 et est maintenant en phase de polissage. Le jeu sortira en 2021, il est à peu près sûr (bien que cela ne soit pas officiellement confirméhttps://www.reddit.com/r/GamingLeaksAndRumours/comments/kmges7/rumoured_leaks_from_a_chinese_soulsborne_content/