The Pathless n'est pas parfait, sa boucle de gameplay ne se renouvelle que trop peu, mais il reste un bon jeu, ayant cette propre identité, le tout bercé par une bande-son parfaite et un final épique qui vous marquera la rétine.

Dans la deuxième partie - lorsque vous aurez assez de pierres - vous pourchassez les divinités afin de combattre le mal qui les ronge dans des combats de boss très bien mis en scène. On regrettera peut-être un très léger manque de challenge puisqu'il est impossible de mourir : là n'est pas le but du jeu, mais les combats perdent un petit peu en intensité.

Le jeu est un mini open world qui se divise en deux parties. Dans la première, vous êtes poursuivi par une de ces entités, et vous devez la fuir à l'aide de votre arc qui vous permet d'accélérer vos déplacements lorsque vous toucher des cibles de pouvoir, le tout en résolvant des énigmes pour récolter des pierres de lumière.

The Pathless vous met dans la peau de la "chasseuse", le dernier espoir de l'humanité, le monde étant sur le point de sombrer suite au méfait du "Déicide", le tueur de dieux. Il vous incombe de purifier les anciennes divinités et mettre fin à la folie du Déicide.

posted the 12/29/2020 at 03:30 PM by obi69