Bon bas voilà avec un peut de retard, je viens de découvrir l'émuation sur la Serie S grace à RetroArch sur la Serie S, ce qu'il ya de bien c'est ya pas besoin de faire quelque chose illegal ont dira. Voilà une raison en plus pour l'acheter.Vous avez plus cas activer les sous titres

posted the 12/25/2020 at 08:45 AM by armando