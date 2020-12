However, 343 community manager John Junyszek quickly denied the rumour. Replying to a fan on Twitter, he wrote: “Nope. Please let me enjoy the holidays.”

Il y a quelques jours, suite à un profil LinkedIn d'un développeur de 343 Industries qui faisait mention de son expérience sur halo, ne mentionnait que les versions pc et xss et xsx .Il en a fallait peu pour que cette information enflamme internet et la spéculation d'une annulation du jeu sur la old gen augmentait jour après jour.Mais le community manager de 343 industries, balaye d'un revers de main ces rumeurs et confirme l'arrivé du jeu sur old gen..