Anime

Donc pour mon top 2012:

Et c'est partie pour mon retour de la décennie année par année.Alors déjà, je veux rajouter une anime que j'avais oublié pour 2011Tamayura est un iyashikei, un anime slice of life dont le but est juste de faire se sentir bien.En soit, la série ne parait pas si passionnante, vu qu'elle se limite a nous montrer 4 adolescentes passant leur temps à se balader dans une ville de campagne et pourtant, ça fonctionne car les personnages sont bien écrit la narration est géniale et la réalisation toujours juste.Un exemple de bonne écriture et narration qui nous embarque facilement:-Une des héroïne adore la photo-Une autre veut devenir pâtissière-Une autre adore siffler-Une autre a un fétiche sur les odeurs et fait des pots pourris.On a donc une narration qui nous renvoie à tout nos sens et nous embarque nous donnant envie de faire la même chose que les héroïnes, sortir dans notre rue et s'apercevoir de sa beauté qu'on ne remarque même plus, humer l'air et sentir l'odeur des fleur ou de la cuisine d'un voisin, profiter d'un petit gouter avec des proche... .Et ça c'est dû à un réalisateur et scénariste qui est un conteur de génie bossant dans l'animation depuis le début des années 80,(réalisateur des Petits Malins, Sailormoon, Doremi, Aria, Princess Tutu, Kailedo star, Pretear et Hugtto Precure)Tamayura est son bébé, il ne l'a pas juste réalisé comme Sailormoon ou Doremi, il n'en est pas juste le createur original comme Pretear, Princess Tutu ou Kailedo star et n'est pas non plus juste le scénariste comme sur Aria.Non, sur Tamayura, il cumule toute les casquettes, faisant même de l'animation clé sur la série.Bon, maintenant, on va vraiment s'attaquer à 2012, enfin presque, car autant, j'ai trouvé 2011 vraiment cool, autant 2012, ben je me suis fait chier, mes gouts se trouvant alors en décalage avec la production (ce qui a fait que je me suis tourné vers les série animé US et les anime jeunesse).En fait, j'ai même quasiment arrêté de regarder des anime pendant 2 ans à cause de ça et mon top de 2012 va avoir des série qui se sont terminé en 2012, mais qui ont commencé en 2011.La série d'origine Last exile est ma seconde série d'animation favorite de tout les temps, j'accroche à font à ce mélange entre Starwars et Albator version début de l'aviation steampunk. Et je suis d'accord avec tout le monde, oui, la suite sortie 8 ans après est moins bonne, les persos principaux sont moins mature et n'a pas exactement la même ambiance(perso principaux moins mature et en parallèle bien plus de politique). Mais est ce une mauvaise série pour autant? Non, absolument pas!! Moins bon que la quasi perfection ne signifie pas mauvais.Last Exile Fam est une excellente série qui plonge ses inspirations dans 2 de mes jeux video favorisetPour le second , il y a même tellement en commun que je ne peut que conseiller la série aux fan du jeu.Lisez moi le synopsis et ne me dites pas que c'est le même que celui de Skies of Arcadia:Dans un monde ayant 6 lunes ayant des pouvoir mystérieux et des iles flottants dans le ciel, 2 jeunes pirates de l'air tombe lors d'une mission sur une jeune fille poursuivi par un empire maléfique, il décident de l'aider et se retrouve a lutter contre l'empire tout en créant leur propre flotte et en intégrant la jeune fille à leur groupe de pirate, ce qui lui permettra de s’émanciper.De Valkyria Chronicles, on a un design général proche avec un empire mélangeant plusieurs inspiration européenne, tout l'aspect guerre et invasion d'un petit pays par un empire pour obtenir un pouvoir perdu se trouvant dans le sang de personnes de ce royaume et un antagoniste principal qui a beaucoup en commun avec Maximilien.Bref, si vous êtes fans les 2 licences RPG de Sega vous risquez d'adorer Last Exile Fam qui offre de l'aventure et des combats aériens dantesques.Et au passage, si vous n'avez toujours pas vu la série d'origine Last Exile, qu'est ce que vous faites encore là à lire cet article? Allez la regarder, c'est un chef d’œuvre et une véritable série de passionnés par les certain des plus grand de l'animation(des anciens de la Gainax, de Ghibli et du studio 4C) qui ont quasi ruiné leur studio d'animation pour la produire tant ils voulaient surtout faire de la qualité avant tout.La saison de Precure la plus drôle et celle offrant juste après Heartcatch les meilleurs combats, sans oublier Cure Peace, la seule Precure Otaku.Créé pour remonter le moral des petit japonais après le Tsunami de 2011, la série est sans hésiter la plus légère de la licence niveau ambiance, son scenario tient sur un ticket de métro, mais c'est tellement drôle, cool et avec des combats de folie qu'on s'en fout, surtout que l'alchimie entre les personnage est excellente(allié comme ennemis) et que la série est souvent parodique(un épisode complet est de la parodie de super Robot avec, le réal de Dancougar venant bosser sur la série).Car bon, c'est pas parce que la série n'a pas de vraie histoire suivi qu'elle est mal écrite, d'ailleurs, le scenariste a a son actif des titre au genre très éloigné de Precure comme Berserk, Death Note ou Parasyte.D'ailleurs, autant la série n'a pas de vrai histoire, autant le film de la série est surement le meilleur de la licence.Si la série est arrivé sur Netflix, c'est la Saban qui l'a importé en la charcutant (OST badass viré, réferences au japon viré, 8 episodes jarté, des doublages), donc, pour une fois, je vais vous dire: favorisez le fansub sauf si vous voulez la regarder avec vos enfants.L'anime Persona 4 est surement la meilleure adaptation de jeu vidéo en anime que je connaisse.Je ne vais pas vous faire l'affront de vous parler du jeu, on est sur un commu gamerConfié àdont je vous avait déjà parlé pour son travail suret, il trouve sur cette série le style entre humour barré et mystère glauque qui fera sa réputation et lui offrira la réalisation des animeset les filmVraiment une série à voir, surtout si vous aimez les jeux d'Atlus.Quand la Toei décide de relancer la licence Saint seiya suite au retour de Toei Europe au japon, ils font les choses en grand.La série ne sera pas une petite série d'OAV au budget au rabais passant la nuit pour une poignée de fan comme les OAV du Mekai, mais un grosse série en 51 épisodes que les Parents ayant grandi avec la série d'origine regarderont avec leurs enfants.Et pour que la série soit techniquement digne de ses ambitions, on la confie à la crème du studio, l'équipe derrière, une équipe qui était déjà composé de collaborateur de toujours et élève de, l'homme derrière les filmet leainsi que les, a cette équipe, on greffe les derniers réalisateurs ayant bossé sur la série de 86 toujours bossant pour la Toei, des anciens du studio, certain membre du staff deet la scénariste d'et duen scenariste d'épisodes.Cependant, la série sortant en 2012 à une tranche horaire jeunesse avec comme rivaux des Shonen d'action aux combats impressionnants, il est nécessaire de modifier certaines choses, ce qui divisera les fans.ne donne son accord à la série qu'à une condition, la série doit avoir une fille dans le groupe de héros et elle dois refuser la loi du masque (qui n'est plus acceptable en 2012 tant c'est sexiste)Et vu qu'en 2012, il faut une autorisation pour qu'un personnage de moins de 14 ans ou une femme reçoive un coup au visage dans une série jeunesse au japon, la violence se trouve largement amoindrie(bien que le staff ait cherché régulièrement à fleurter avec les limites de ce qu'il était possible de faire quitte à risquer l'annulation de la série à un moment),Le directeur de l'animation et chara designer(dont la plupart doivent avoir vu son travail sur, mais qui était aussi de Chara designer deet), de son côté, voulant que la série offre de vrai chorégraphie de combat d'anthologie fait le choix de simplifier les armures pour en faire une sorte de vêtements métallique après avoir fait des premier design plus fidèles à la série de 86, mais qui ne permettaient pas d'animer facilement de vrais combats.Et Pour finir la production impose des éléments et un Ninja dans l'équipe pour plaire aux jeunes surfer sur la vague Naruto.Bref, un paquet de contraintes dont les scénaristes essayeront de s’accommoder tant bien que mal (surtout que la scénariste en chef avoue n'avoir jamais lu saint seiya quand on lui a confié la série et même si elle tout lu et regardé avant de commencer d'écrire le scenario, elle n'a pas le même regard sur la licence qu'un fan) avec notamment tout les épisodes qui concerne le ninja bâclé sur tout les moins(scenar comme réal), ou encore les élément qui sont très vite précisé comme étant optionnels(dès l'épisode 3 ou 4) et servant surtout a créer du lore et justifier un road movie à la recherche de temple élémentaire très inspiré des Final fantasy 3 à 5 avant d'être carrément jarté.La série est très inégale avec des épisodes médiocre coutoyant les meilleurs passages de la licence mais elle est extrêmement sincère dans son propos, a le bon gout de ne pas abuser de fan service (Ikki apparait juste en flashback, et Shun, Hyoga et Shiryu juste un épisode et la plupart des gold n'ont rien à voir avec les anciens et ne volent pas la vedette aux héros) et de ne pas trop être calqué sur l'original (si on reste sur le schéma tournoi/silver/gold, le déroulement de chaque arc est très différent de la série de 86) .De plus ses personnages sont très bien écrits, différents de leurs ainés, leur amitié est très bien construite (mieux que dans la série de 86 à mon avis), la série regorge d'excellentes scènes d'actions et quand ils s'agit de faire de l’émotion, elle n'échoue jamais, surtout que l'OST déchire.Par contre, la saison 2 de 2013 commandé par bandai est une horreur, design conçu en depit du bon sens et ultra lourd à animer juste pour vendre des Myth Cloth, staff de la saison viré pour le remplacer par un staff qui ne s'implique pas (La saison n'a aucun animateur renommé, très peu de bon réalisateurs, la nouvelle scenariste bosse sur 3 séries en même temps, le réalisateur se barre en cours de série et le chara design bien qu'étant membre d'Araki Prod ne bosse pas sur l'animation de la série qui reste sans directeur de l'animation, chose qui cumulé au design bien trop detailé offre des horreur), en dehors de 2,3 bonnes choses tout est à jeter dans cette saison.