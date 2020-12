Salut à tous.



J'ai vu la vidéo de Ryan TM parler sur la seléction de produit de fin d'année, et il parle des retours haptiques de la dualsens compatible sur 4 jeux PC ( horizon zero dawn, AC Valhalla, COD Cold War et Death Stranding).



Hors je n'ai trouvé nul part cette info, mis à part que depuis le 8/12 Steam avait rendu compatible la Dualsens.



Quelqu'un à la manette et ces jeux pour confirmer que les retours haptiques fonctionnent?



Merci.