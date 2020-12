sans surprise vous en aurez pour votre argent et MS se sont vraiment casser le cul pour le form factor ,MS l'a pensé pour durer dans le temp ,console tres fiable des le day one ,avec 0 bruit.le prix n'est pas pret de baisser ils vendent a prix coutant ,le mieux que vous aurez c'est 50€ de moins et 1 jeu en plus au prochain black friday donc si vous avez l'occasion den avoir une n'hesitez pas.