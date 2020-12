Hello Gamekyo ! Je suis en panne d'idées, ceux qui ont l'habitude savent que je fais un top par semaine mais là je galère à trouver une idée, même si j'en ai quand même en réserve, j'ai 6 idées de top à vous proposer, laquelle préférez vous ?Alors mes idées, les voici :- Top des level à thème égyptien dans les JV- Flop des pires boss de Résident Evil- Top des "royaumes des morts, au- delà" dans les JV ou ayant pour thème la mort" exemple : Cairn de l'âme dans Elder Scroll- Top des level ayant pour thème la nourriture dans les JV :- Top des level "empoisonné" dans les JV. Exemple: Pays perdu de Super Mario Odyssey- Top des meilleurs Remakes (un peu classique)Allez, choisissez et pas de connerie dans les commentaires svp c'est chiant à force

Like

Who likes this ?

posted the 12/18/2020 at 02:24 PM by populus