Voici une vidéo d'un youtubeur spécialisé dans les Soulsborne, VaatiVidya, qui liste les petits ajouts de Bluepoint Studio qui apportent un petit peu plus au lore du jeu, du début de la vidéo jusqu'à 4:20.....ensuite il s'attarde sur des petits glitchs ou sur le moyen d'ouvrir la fameuse porte cachée et enfin, comment récupérer l'anneau uniquement disponible l'édition digitale deluxe.

posted the 12/04/2020 at 08:06 PM by kadaj68800