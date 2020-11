Mon Bordel Perso

Bonsoir à tous ! Je me tourne vers la meilleure communauté du web français (j'entends dans mon oreillette qu'on dit que je fais le léché ... je vois pas de quoi vous parlez !)



Comme vous le savez peut-être, le niveau 50 arrive dans Pokémon Go ! Mais cependant, avant ça il y a le titre de dresseur héritier 40 / dresseuses héritières 40 qui consistent à atteindre le niveau 40 d'ici le 31 décembre 2020 à 23 h 59.



Je suis actuellement au niveau 39, et il me reste 3 800 000 XP à obtenir avant cette date !



Ma demande est simple : trouver des personnes avec lesquelles je puisse échanger des cadeaux jusqu'à la fin de l'année afin d'obtenir le statut "Excellent ami", avec une combinaison de l'oeuf chance pour optimiser le gain d'XP.



Pour ceux qui sont intéressés à m'aider, laissez-moi votre code ami, soit par les commentaires soit par MP.



Merci d'avance de m'avoir lu !



[UPDATE]



Voici mon code dresseur : 9258 6283 2111