Mon billet "saga du soir" sera consacré aujourd'hui à la saga Metal Gear / Metal Gear Solid.Rarement dans l'histoire du jeu vidéo, une saga n'aura été aussi loin dans la qualité d'écriture de ses personnages et la force de ses histoires.N'en déplaise à Neil Druckmann, la saga Metal est aussi à ce jour détentrice de plus beaux personnages féminins de l'Histoire du jeu vidéo, à commencer par la première d'entre elles, l'inoubliable "The Boss".Philosophie, art de la guerre, actions infiltration, réflexion historico-politique, et sens de l'autodérision : bienvenue dans Metal Gear. Bonne lecture.