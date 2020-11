Nvidia pourrait lancer dans les prochaines semaines/mois la RTX 3060 Ti.Elle sera basée sur un GPU de 392 mm² en GA104 avec 17.4 milliards de transistors, donc le même que dans la RTX 3070, et la RTX 3060 Ti proposera 4864 Cuda Cores, 152 Tensor Cores et 38 RT Cores.Avec 8 Go de mémoire vidéo, en GDDR6 256 bits et à 14 Gbps.Au niveau de sa fréquence, sa vitesse de base serait de 1410 MHz et il pourrait grimper à 1665 MHz au maximum.Pour le TDP, il serait de 180 watts. Elle est attendue à un tarif officiel de 399 dollars (419 euros en France, mais en réalité beaucoup plus sur les sites tels que LDLCDans ce slide (qui serait un slide officiel NVIDIA qui aurait leaké) on voit que la RTX 3060 Ti est globalement plus rapide que la RTX 2080 Super (la RTX 3070 étant globalement un peu plus rapide que la RTX 2080 Ti)Dommage que son prix pourrait dépasser les 550 euros en boutique... et en espérant que Nvidia prévoit du stock puisque c'est généralement cette gamme GTX/RTX xx60 qui se vend le mieux et qui représente une majeure partie des ventes de carte graphique pour Nvidia.