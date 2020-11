Bonjour à tous ! Juste une question (dés que j'ai ma réponse je supprime) : J'ai commandé la PS5 à la FNAC en retrait magasin, mais à cause du confinement je peux pas y aller (le magasin est à 20km de chez moi, j'avais prévu de le récupérer et jouer chez mon frere qui habite dans la ville du magasin). Je lui ai laissé mon passport, est-ce qu'il peut récupérer la console à ma place ? J'ai cherché sur internet mais pas de réponse

posted the 11/13/2020 at 02:55 PM by zekura